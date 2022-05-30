春藝《蝴蝶夫人》女主角林玲慧。(高巿府文化局提供)

高雄市交響樂團。(高巿府文化局提供)

睽違4年，高雄春天藝術節今年再度製作全版歌劇，推出膾炙人口的《蝴蝶夫人》，來自國外的導演、男主角日前都已陸續抵台配合防疫規定入境隔離中，6月將與全劇演出者展開密集排練，7月1、3日在衛武營歌劇院演出2場。

高雄春天藝術節曾於2015年製作《魔笛》、2016年《茶花女》、2017年《卡門》、2018年《波希米亞人》，每次皆滿座深獲好評，《蝴蝶夫人》是睽違4年後，再度製作全版歌劇，鑽石陣容預料也將吸引爆棚觀眾到場欣賞。

2022年高雄春藝版的《蝴蝶夫人》女主角巧巧將由被喻為百變女高音的林玲慧擔綱，男主角平克頓，邀請1995年電影版《蝴蝶夫人》當年男主角、男高音卓克希爾（Richard Troxell）來台演出。

導演是曾任澳洲雪梨歌劇院駐館導演的馬修‧巴克利（Matthew Barclay），並由指揮楊智欽率領高雄市交響樂團參與，國內線上菁英聲樂家巫白玉璽、翁若珮、羅俊穎、張殷齊、王郁馨、李增銘及謝銘謀等將齊聚一堂。