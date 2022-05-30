國內今天新增60042例本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，今天新增病例比昨天下降21％，不排除是周末假日休息的效益，但整體來看，5月12日確診數首度破6萬，中間曾到達9萬4，接著從8萬、7萬6下來，11天之後又回到6萬多，整體趨勢似乎沒有再往上走，目前確定北部已達到相對的染疫率，中南部值得觀察。

陳時中認為，整體來講，幾乎全部的縣市都是往下降，大概只有雲林稍微往上升，但案例數只有新增1000到1200例，上升17.7％，可能是看診多一點人有關，不是絕對情況，目前全國基本上都在降。

本周五就是端午連假，外界關心疫情高原期是否會在端午假期後下降？陳時中表示「端午節大家真是又愛又怕」，因為人潮流動較多，如果觀察是穩定的，可以確定疫情已經非常穩定，但如果因為人流動而增加太多，就會讓醫療負擔較重。

陳時中強調，世界各國經驗來看，Omicron染疫幾乎是必經之路，到達一定染疫率，社會自然的保護力會增加，加上打疫苗的保護力和NPI，就能讓大家回復更正常的生活腳步。

近來有加拿大研究針對1400位民眾進行試驗，以棉棒連同鼻子和喉嚨一起採檢，可以讓敏感度從6成8增加到8成2。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，既然有研究結果，不反對民眾試試看，但還是需依照快篩試劑建議，兩側鼻孔都要做，喉嚨則是第3個地方，且須注意容易有作嘔的症狀，小朋友可能不太合適，以免誘發強烈的嘔吐反射。