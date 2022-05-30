香港特首林鄭月娥今（30日）出席「鞏固法治」教師培訓課程開課禮並致辭。她表示，要深化香港市民對法治的重視和對《香港基本法》和《香港國安法》的認識，須從學校教育開始，教師擔當至為重要的啟蒙角色。

林鄭月娥指，推廣香港優勢時，「一國兩制」和「法治社會」向來是香港的重要名片。「一國兩制」的核心要素是大陸中央和香港特別行政區的憲制秩序，是堅持「一國」、尊重「兩制」，堅定地維護國家主權、安全、發展利益，並在此前提下，讓香港行使高度自治，維持香港長期繁榮穩定；「法治社會」則建基於香港成熟、透明度高而公平可靠的法律制度、不受任何干涉的律政司檢控工作、法院獨立的審判權，以及健全的法援制度，保障香港居民在法律面前一律平等。

她提到，「法治社會」的核心要素是有法必依、執法必嚴、違法必究，礙於地緣政治的影響及香港「反中亂港」分子的干擾，《香港國安法》自實施以來，仍有人誤解或故意誤導，也有不少西方國家對香港惡意攻擊。香港市民尤其下一代，必須正確掌握立法背後的憲制和法律理據，以及其貫徹「一國兩制」方針的體現，共同維護香港法治和國家安全。為防範非法甚至危害國家安全的行為，必須加強關注下一代的國家觀念、價值觀和公民責任心。作為教育質素的倡導者和把關人，港府更是責無旁貸，須及時檢視和改善政策措施，對症下藥，為香港教育正本清源。

林鄭月娥強調，教師是學生的楷模，必須對於憲法、《香港基本法》、「一國兩制」、國家安全及法治精神等概念有正確的理解，認識國家最新發展，才能啟迪學生，幫助他們正確認識香港的憲制地位，培養他們對《香港基本法》和「一國兩制」的正面態度，幫助他們建立國民身分認同，守規守法，貢獻社會和國家。