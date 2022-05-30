新竹縣睽違2年的龍舟賽，6月3日端午節在新豐鄉池和湖畔登場，除精彩龍舟賽外，周邊推出孩子最愛STEAM教育機器人龍舟體驗闖關活動，還有農特產品展售、文創市集、船艇防溺演練及宣導等系列活動，將進行交管措施。

縣長楊文科指出，龍舟賽前1天6月2日晚上7點，明華園將演出知名大戲《雪狐情》，並有480秒的大型煙火秀，為今年龍舟賽事拉開隆重序幕，歡迎鄉親一同來欣賞當家小生孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在的精湛演出。

交旅處長游志祥表示，連續2天的活動將在池和宮周邊進行交通管制，時間分別為6月2日晚上7點至9點半，6月3日上午8點至下午6點，請民眾提早出門，依現場工作人員指引動線進場參與活動。

新竹縣以往每年端午節都在池和宮前的池和湖舉辦龍舟賽，這2年因疫情關係停辦，新豐鄉公所今年決定舉辦，因應防疫，參賽選手須提供快篩陰性證明才可出賽，也請看龍舟賽的民眾配合出全程佩戴口罩，落實體溫監測等防疫措施。

今年採用全新的競技龍舟，舟身為符合國際標準的玻璃纖維所打造，並由國寶級洪全瑞師傅親自手工雕刻上色，划起來更加輕快，有4組34支隊伍報名參賽，公開組18隊、混合組8隊、機關組4隊及表演組4隊。

6月3日登場的文創市集，邀請在地最優質的小農商家，及小模青創品牌《緒日商行》、及台灣這麼旺本期最新的衛冕者覺婉蓉所屬的雙人美聲團體《馬卡榕》，還有來自湖口老街第二代的無添加飲等，讓大家看比賽的同時還能買到在地的好滋味。