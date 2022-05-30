「新竹縣勞工大學開課了！」縣府為強化勞工專業職能及培養第二專長，首度開辦勞工大學將在6月25日登場，縣長楊文科30日指勞工大學16門課程都是免費，讓有志創業的勞工學習經營管理及創造自我品牌，各產業從業人員也可提升技能和就業能力。

楊文科指出，新竹縣勞工有29萬多人，是新竹縣最重要的人口結構族群，為讓勞工可以創業或開啟斜槓人生，縣府向勞動部爭取200多萬元辦理勞工大學暨微型創業經營輔導計畫，有「START UP微創新興行業體驗」、「輔導創業必修課程」與「輔導創業檢視課程」等16項系列課程84堂課都是免費。

勞工處副處長林東山表示，勞工大學主要是透過一對一的輔導，讓有志創業的勞工了解中央與地力有哪些資源可以申請，並有系列課程教導創業與培養第二專長，讓勞工了解如何經營與創造自己獨有的品牌，實現創業夢想。

勞工大學將分明新科大明善樓、救國團竹北終身學習中心及峨眉野山田工坊上課，規畫新興行業的職場體驗講座，包含活動企劃、文案寫作、運動防護產業、居家收納產業、芳療產業、電商直播產業等等微型創業課程。

同時，有志投入新創的勞工從課程中可了解，創業時如何申請營業登記、創業貸款、品牌管理、提案溝通及募資管理及社群經營，不僅可以培養第二專長，甚至成為創業敲門磚，進而成為「竹縣新創大頭家」。

林忠山指出，新竹縣民只要15歲以上都可報名，目前報名人數約已佔總名額的7成，有意參加者可上臉書「新竹縣勞工大學職能永續學院粉絲專頁」了解詳情。