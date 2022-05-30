手搖飲店萬波的蘭葉那堤一直以來都是銷售榜的人氣飲品，品牌今年6月選用新加坡燕麥植物奶品牌 OATSIDE，將蘭葉那堤變身成「燕麥蘭葉那堤」，售價中杯60元、大杯70元，並同時開放鮮奶系列飲品加價15元升級OATSIDE職人燕麥植物奶的服務。

OATSIDE燕麥奶由完整的燕麥顆粒萃取膳食纖維，並以穩定高溫烘烤燕麥提升堅果及麥香層次，富含濃厚口感及天然的麥芽香氣， 萬波以此取代蘭葉那堤中的鮮奶，除了口感更加濃郁， 還可感受到堅果與麥芽風味，結合甘醇的紅茶茶香，誓言成為新品寵兒。

為了友善乳糖不耐症患者，同時讓消費者能有更多選擇，萬波除了推出新品「燕麥蘭葉那堤」之外，其他所有鮮奶系列飲品都可以加價15元，將鮮奶升級為OATSIDE職人燕麥植物奶，同步趕上全世界的熱門飲食趨勢。 此外，萬波全台門市也同時販售OATSIDE燕麥奶(僅有職人燕麥植物奶口味)，每瓶售價165元，不只是咖啡與茶類最好搭檔，就連單喝也順口。