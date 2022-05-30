消費者售屋最困擾的不外乎是「我家房價值多少?」「我的房子會不會被低估、賤賣？」當黑心房仲刻意用不完整的資訊等手段，誘導賣家低價出售，再找投機客接手賺差價的案件不斷傳出時，消費者想安心售屋，除了找「誠實仲介」外，消費者也可先上網作功課。

永慶房仲網不僅提供「實價登錄3.0」專區，將成交行情完整揭露至門牌外，還提供「賣屋算算看」功能，一鍵就能查詢該區物件「實價登錄趨勢」，還有「區域行情」、「熱搜指數」和「市場競爭力」等四大面向分析，讓你輕鬆且精準的掌握必要資訊，做出適當的決策。

「賣屋算算看」區域行情一目瞭然 知己知彼 出價更精準

「賣屋算算看」提供「實價登錄」查詢，只要輸入完整地址，就能輕鬆查詢最新成交行情，同時更將不同的產品，如「電梯大樓」，或「公寓」分別以線圖呈現，該區域住宅實價登錄的價格走勢，幫助消費者做更精準的判斷。同時也完整顯示同路段、半年內實價登錄資訊，包括：單價、建坪、屋齡、格局等。而「市場競爭」分析功能，則是以地圖方式清楚呈現周遭500公尺內，待售物件數量與單價，協助屋主判斷與決策。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，「不論買屋、賣屋都最怕遇到黑心仲介誤導成交行情資訊，以致讓賣方低賣、買方高買，造成金錢上的損失。永慶房仲網『賣屋算算看』服務，除了幫助屋主掌握區域成交價格外，還可以了解區域房市的熱門程度、供需比例，讓屋主更有概念能作出決策，訂出適當的價格。」

「市場競爭」分析功能以地圖方式清楚呈現周遭500公尺內，待售物件數量與單價。(圖/永慶房屋提供)

在「賣屋算算看」輸入完整地址，可看到區域行情走勢圖，及同路段半年內實價登錄的成交價格資訊。(圖/永慶房屋提供)

「熱搜指數」助你掌握區域熱門程度

此外，永慶房仲網也依據大數據資料，幫助賣家透過「熱搜指數」了解有多少買方正在尋找附近物件，協助賣方評估最好的賣屋時機，做出正確判斷。此外，也提供永慶房屋在該區域的「銷售實績」，消費者在充分掌握資訊後，也能在網頁上留下聯絡資訊，由永慶房屋第一線的仲介經紀人提供「快售服務」。

「熱搜指數」可看出有多少買方正在尋找附近的物件。(圖/永慶房屋提供)

業界唯一真房價保證 永慶房屋「誠實仲介」保障您的權益

「先誠實再成交」是永慶房屋始終堅持的服務承諾，為提供消費者公平交易的環境，不僅消費者可在永慶房仲網獲得完整透明的資訊，為保障消費者權益，永慶房屋更推出業界唯一「真房價保證」服務，堅持不炒房、不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元、賣方四倍服務費，以實際行動保障消費者權益，善盡良心仲介居中代理的責任。