端午節到了，一般粽子以糯米、三層肉、花生等有高膽固醇成份為食材，有高血壓、高血糖、高血脂及胃食道逆流民眾不能多吃，中醫大新竹附醫營養師黃琳惠及鐘沛珊建議民眾挑選粽子食材，吃膳食纖維豐富的全穀低脂健康粽，享受美味又可控制體重，維持健康。

鐘沛珊指出，傳統的北部粽，食材會先進行拌炒，一顆粽子通常含有一碗飯、一份肉及兩茶匙的油，相當於一般超商的輕食便當，南部粽雖然食材不會先拌炒過，但會加入花生粉及醬油膏，造成熱量破表！

黃琳惠說，糯米含較多的「支鏈澱粉」，食用後血糖上升較快，也比一般白米難以消化，建議高血糖及腸胃容易不適者，應減少食用一般粽子，吃完粽子可搭配水果如木瓜、鳳梨等幫助消化，減少不適感。

黃琳惠表示，想要控制三高，食材可挑選膳食纖維豐富的紫米、燕麥、糙米、薏仁等全榖物，配合香菇、杏鮑菇、竹筍、玉米筍、牛蒡等高纖蔬菜增添口感，蛋白質可選用較瘦的梅花肉、里肌肉、雞胸肉取代肥肉，蛋黃可選栗子代替。

想吃「粽」不增「重」的民眾，最好一天以一顆為限，並當做正餐主食而非當作點心攝取，配合「我的餐盤」，同時攝取一碗青菜、一份低脂肉類如雞胸肉、魚肉或豆製品，飯後再一份水果更均衡。

由於粽子的原料調味通常已十分入味，不建議再額外添加甜辣醬、醬油膏等，建議大家吃完粽子後，能夠運動散步至少30分鐘，更能減脂助消化。