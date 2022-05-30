俄羅斯侵略烏克蘭引發歐美國家發動經濟制裁，在美國、英國宣布全面禁運俄油及相關產品後，歐盟也打算跟進，但成員國之間尚未取得共識，目前未有明確進展，有專家認為，即使歐洲禁運俄油，但亞洲需求龐大，會降低此事對俄羅斯的衝擊。

路透社報導，歐盟這兩天將舉行領袖高峰會，預計成員們都將繼續支持烏克蘭並提供相關協助，但在制裁俄羅斯的議題上，成員國的態度並不一致，尤其是針對俄羅斯的第六波制裁包括全面禁運俄油，這項條件無法讓匈牙利、捷克及斯洛伐克等國接受。

該提案需要獲得所有成員國同意才會正式生效，但若此事真的發生，專家認為影響並不大，瑞士私人銀行Julius Baer經濟學家Norbert Rucker表示，亞洲的龐大需求會減少衝擊，「除非西方對亞洲買家施加外交壓力，否則我們不會看到供應缺口擴大和油價飆升。」

數據似乎也佐證Norbert Rucker的說法，今年以來，俄羅斯原油運往亞洲的量能比過去增加50%以上，油輪追蹤公司Petro-Logistics總裁Mark Gerber就說，「今年1月每天約有150萬桶原油運往亞洲，但現在增加了230萬的運輸量。」

此外，數據顯示，4月俄羅斯原油和石油產品的出口總量增加至每日800萬桶左右，已經回到俄烏戰爭爆發前的水準。歐洲降低對俄羅斯原油的依賴，改進口大量的西非原油，跟過去三年的平均水準相比，3月俄烏戰以來的進口量增加3成。