國內首例兒童新冠肺炎重症個案的新北中和2歲男童，搶救6天後於4月19日病逝，男童父發文質疑「消失的81分鐘發生什麼事情？」，要求政府公布相關通聯及對話紀錄，要為孩子討真相。新北市副市長劉和然強調，一定會整理好相關資料，針對家長的需求來做回應。

新北市衛生局發言人高詩琪表示，這起事件讓疑似感染新冠肺炎的兒童緊急送醫治療得以被檢視討論，而中央指揮中心在4月20號便召集台灣兒科醫學會以及台灣兒童感染症醫學會等專家討論，並訂定幼兒警示徵兆和就醫指引。

高詩琪強調，事件發生當時，在送醫過程中，不管1922、衛生局、消防局跟醫院，都在傳染病防治法規範下，全力做該做的事。

劉和然補充，該案是國內第一位新冠肺炎導致腦幹腦炎的案例，因此發生時中央、地方都特別重視，而入院之後雙和醫院也非常慎重，還邀請了台大兒科重症團隊多位專家來彙整情況。

劉和然表示，這樣的個案對第一線醫護人員都有些震撼，希望這樣的憾事不會再重複發生，因此市府一定會整理好相關資料，按照相關的規定和做法，針對家長需求來做回應。

4月16日指揮官陳時中就曾指出，他清楚家中孩子重症，做父母的一定會很急，但無論1922、地方衛生局或119都全力在做該做的事，其中或許有需要精進之處，但地方執行時可能同時有其他案件在進行，認為沒有特別延誤的地方。