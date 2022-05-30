臺企銀(2834)受惠優化授信品質、開創多元獲利策略效益顯現，2022年首季稅後淨利改寫次高，資產品質續創歷年最佳水準。該行今（30）日召開線上法說，看好央行升息可望帶動利差擴大，將持續多面向耕耘中小企業市場，使存放利差、淨利差、資產品質持續優化。

臺企銀2022年首季合併淨收益62.12億元，季增3.03％、年增11.67％，創歷史次高。配合呆帳提存季減達78.11％、年減達76.79％，使稅後淨利21.24億元，季增達76.58％、年增達92.82％，同步改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）0.27元，亦創近2年半高點。

臺企銀首季利息淨收益46.91億元，季增2.77％、年增8.55％，手續費淨收益11.53億元，季增達33.27％、年增達49.46％。逾放比續降至0.18％新低、覆蓋率躍升至663.15％新高，資產品質表現為歷年最佳水準。

臺企銀首季平均放款餘額1.3兆元，季增5.1％、年增6.79％，平均存款餘額1.72兆元，季增8.48％、年增達16.82％。活存比53.84％、存放利差1.29％持平去年底水準，但淨利差（NIM）則自去年底0.93％降至0.9％，主因收益較低的孳息資產增加較多。

臺企銀表示，首季績優主因優化授信品質、開創多元獲利2大策略已有初步成果，財管及放款手續費淨收益均有顯著成長，彌補市場波動加劇造成金融商品淨收益及證券經紀營收下滑缺口。其中，中小企業放款平均餘額6648.5億元、年增10.04％，為放款主成長動能。

臺企銀發言人林昌育表示，首季信用成本0.08％，年減0.28個百分點，由於近年強化對授信戶審核力道、落實貸後管理，目前無相關產業風險須增提，評估疫情對營運影響不大。今年續朝達國銀平均水準邁進，信用成本目標維持現有水準，

臺企銀指出，今年單月平均提存備抵呆帳、收回呆帳金額亦為1億多元，台開呆帳已全案提足備抵。截至3月底擔保品已拍定待分配金額為16.14億元，部分為呆帳收回、有助提升備抵呆帳準備水準，部分可望回沖挹注獲利，將密切關注法院執行進度。

林昌育表示，央行3月升息後對利差影響已逐漸顯現，臺企銀4月存放利差自1.31％升至1.42％，預估下半年持續升息，將持續帶動利差擴大、挹注利息淨收益。面對房市整體交易量能已有放緩趨勢，將加強承做風險權數較低業務，今年房貸業務目標持穩。

臺企銀今年仍著重既有客戶維護及新客戶開發，致力增加中小企業、外幣放款及聯貸案等業務拓展，以提升中小企業放款規模及市占率，擴大營業基盤。同時，透過類金控架構與旗下子公司並進，協助中小企業短、中期或創新發展所需資金，多面向耕耘中小企業市場。

林昌育表示，放款將積極推動投資台灣三大方案、青年創業及啟動金貸款、六大核心戰略產業貸款、外幣授信業務及審批放款業務。同時致力調整存放款結構、提升企金授信客戶衍生的活存、爭取企業薪轉戶等業務，來擴大穩定活存來源，提升存放利差及淨利差水準。

財管手續費部分，因應市場震盪使投資風險提升，為維護客戶投資資產，臺企銀推展策略以具保障的保險為主軸，搭配基金定期定額、海外債券等風險較低的投資商品，視市場環境滾動式調整商品配置，來達成財管手續費淨收益全年成長目標。