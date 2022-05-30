據財聯社報導，在今（30日）天中國貿促會舉行的新聞發布會上，針對美國總統拜登日前訪日期間宣布啟動印太經濟架構（IPEF）議題，中國貿促會新聞發言人於毅表示，印太經濟架構不包括談判降低關稅的計畫，也不包括清除市場准入壁壘的廣泛措施，其吸引力遭受懷疑。

於毅表示，當前世界經濟下行壓力增大，經濟全球化遭遇逆流。各國工商界對和平發展的期盼更加殷切，對公平正義的呼聲更加強烈，對合作共贏的追求更加迫切。美國有線電視新聞網（CNN）亦指出，IPEF缺乏任何激勵措施以吸引其他國家加入。