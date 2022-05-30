超過 110 個國家、700 個城市，以及多達 13 萬名騎士於世界各地共襄盛舉的「紳士路騎Distinguished Gentleman’s Ride」公益活動周日在台圓滿落幕，也讓擁有大型重機的車友們，每年此時此刻，以車會友，並且共同為公益盡一份心力。

推廣男性前列腺癌研究及預防自殺「紳士路騎DGR」，活動宗旨在傳遞當男性遇到問題時該如何正向思維，面對、正視，並正面解決，更應適時尋求幫助，再次出發。

近年雖遇疫情、天候等因素阻礙，但仍不減眾騎士們的熱情。今年活動於台灣本地跨縣市，分別於台北、台中、高雄等場地同時舉辦，台北場次於內湖民權東路六段Triumph重機旗艦店集合出發，沿平面道路前往八里觀海大道進行會合。

現場服裝規定，必須符合紳士形象，著襯衫、長褲，並且最重要的交通工具為，騎乘經典、復古形式的機車前往，沿途規定必須遵守交通規則、緩慢遊行。本活動為了讓更多人了解公益與紳士復古車的精神，現場不分品牌、排氣量，聚集了數百名車友會合、騎乘。

每年的DGR在世界各地都會選定合適日期來舉行，並因應公益，以募款的方式進行報名，由騎士們自行決定捐款金額多寡，募得款項將全數由「八字鬍基金會The Movember Foundation」運用在世界具規模的前列腺癌研究與自殺防治活動上。過去數年的累積，已有相當的成果，並且未來亦將此騎士精神延續，幫助世界各地更多有需要的男性。

英國Triumph重型機車為常年贊助DGR紳士路騎的經典摩托車品牌，台灣本地代理商安東集團，更是不遺餘力的在活動的配套、場地的安排，給予大力的協助。

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