近日有民眾在街頭巧遇現年60歲的歌神張學友，曬出合照但網友卻發現張學友似乎消瘦了很多，歌神雖然依舊親切、笑容燦爛，兩頰卻消瘦凹陷看起來有些憔悴，網友紛紛嘆男神「真的老了」，也有不少粉絲幫忙緩頰，認為年紀增長難免有些歲月的痕跡並沒什麼大不了。

近年「歌神」張學友將重心放在家，除了運動也開始學做家事。近期的他，正趕拍犯罪動作片《海關戰線》，這是他時隔6年再次拍攝電影，也是時隔12年與謝霆鋒再次合作，可能也是為了維持最好的狀態，所以讓自己看來身形偏瘦。

張學友臉凹現老態粉絲不捨，整型名醫邱浚彥解開迷思。(中時資料庫)

無獨有偶的，日本偶像藝人山下智久最近出席記者會時，也被外界驚呼「變老了」，可能因為過瘦而造成膠原蛋白流失所致。

台灣整型權威法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，年紀漸長後，皮下脂肪組織萎縮，導致臉部脂肪和膠原蛋白流失，造成雙頰凹陷，看起來氣色不佳就容易顯出老態，此時可以自體脂肪移植填補凹陷處。

邱浚彥提醒民眾自體脂肪移植應由專業醫師評估。(戴志揚翻攝)

經過醫師評估後，在身體有多餘脂肪的部位，抽取適量脂肪，填補至所需部位，包含淚溝、眼窩、蘋果肌、太陽穴、雙頰、額頭、法令紋、下巴，甚至不只臉部，在任何需要豐腴的地方，例如手背、胸部、臀部等可填補，範圍非常廣泛。且自體組織不會排斥，安全又自然，最近更有不少年輕人前來諮詢，想利用多餘的自體脂肪填補面相上的凹陷瑕疵，希望就算沒有天生麗質也能逆天改命，一舉兩得。

邱浚彥提醒，因技術日漸提升，填補過程以多層次來打入脂肪，加上多點、扇狀平舖的注射技巧，讓原本只有三成的脂肪存活率提升至五到八成，但一次填入過多的脂肪會使填補處壓力過大造成脂肪壞死，需要避免一次手術中同一區域填補過量脂肪，若想獲得較佳的效果，再次接受填補手術是必須的。