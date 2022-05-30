全台焚化爐進入整建期，量能吃緊，一般事業廢棄物處理價格翻倍。新北市議員廖宜琨今在議會總質詢時指出，事業廢棄物往年一車處理費約6000元，但近年飆漲超過1倍，漲至1.2萬元以上，要求市府設置臨時合法暫置場存放可燃性廢棄物。對此，環保局長程大維表示，目前合法事業廢棄物暫置場已有42處，可存放5.6萬噸垃圾，若要在不合法地目設置還需再評估。

廖宜琨表示，目前中央已規畫3年後，將在全台設置8座「聯合處理中心」，專門處理事業廢棄物焚化作業，直至興建完成前，新北事業廢棄物處理岌岌可危，不少業者找不到去處處理，導致一般事業廢棄物成本飆漲，業者苦不堪言。

廖宜琨說，雖然市府有設置臨時合法暫置廠，但是因應未來大量需求，應該變通活用，非都市計畫區可以提出臨時使用，都市計畫區只要符合國防、經濟發展需求也可以設置；針對地目不符合的土地，相關問題都可以討論，只要市府一句話就會有大量業者提出申請，既可解決事業廢棄物處理費，市府也可以取得相關費用，一舉兩得。

新北市長侯友宜表示，只要地目符合，市府會全力輔導協助成合法暫置場，若是地目不符合想要申請也會請各局處討論是否可行。程大維說，新北現有42家合法的事業廢棄物暫置場，目前還有14家業者提出申請，全數通過後，預計可再增加1萬噸的垃圾處理量。

程大維說，許多地目若作為事業廢棄物暫置場使用，並不合法，像是農業區、保護區用作垃圾暫置場都會導致環境污染，還會涉及都市計畫等層面問題，因此市府需要嚴加考量，不可以任意讓業者申請通過設置臨時事業廢棄物暫置場。