上海商銀(5876)今（5月30日）假台北晶華酒店舉辦緬懷前董事長榮鴻慶紀念音樂會，金管會主委黃天牧、前行政院長陳（沖）、前金管會副主委李紀珠、晶華(2707)潘思亮董事長及財信傳媒集團謝金河董事長等均線上或親臨與會致詞。上海銀在2018年10月掛牌上市，目前市值為2200億元新台幣。

黃天牧透過線上致詢時表示，上海商銀前董事長榮鴻慶是台灣金融業最資深的董事長，從其著述「獨木不成舟」一書中，可以看到其個人獨特的領袖特質，榮鴻慶先生將員工視為家人，以10元面額讓員工認股，成就上海銀多位的「富豪員工」，同時上海銀也連12年為員工加薪。

榮鴻慶一向珍視員工為銀行最寶貴之資產，對待員工如家人，喜愛與員工相聚，經常至各分行巡視，關心員工，激勵員工士氣，積極照顧員工福利，重視員工教育訓練與人才培育，並提供員工認購銀行增資股票，保障員工退休生活，形塑「上海銀行一家親」團結和諧的企業文化，打造幸福企業，凝聚員工向心力，深受員工愛戴。

榮鴻慶是一位傑出的國際銀行家，也是一位成功的企業家，其經營上海商銀的非凡成就備受國內外肯定與推崇，曾榮獲英國著名期刊Global Banking & Finance Review評鑑為「台灣最佳銀行董事長」，也榮獲財訊雜誌頒發「金融奉獻獎」。榮鴻慶先生於2021年7月卸下上海商銀董事長一職，完成銀行世代傳承，董事會為表彰和推崇榮董事長對該行的卓越貢獻，以及對該行無私的奉獻與付出將近一甲子，一致通過推舉榮鴻慶先生為該行榮譽董事長，實至名歸。