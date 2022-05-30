大同(2371)電表廠將全面鎖定在2028年全球市場規模逾557億美元的智慧電表市場。大同目前位於桃園大園的智慧電表年產能100萬台，大同智慧電表在台灣市佔率位居第一。

1954年大同公司設立了台灣第一座生產電表的工廠，第一台國產自製的機械電表於焉誕生，走過68個年頭，今年5月生產最後一批機械電表後，大同機械電表總產出量將永遠停格在18,398,300台。

台灣第一台機械電表出自大同，而第一台智慧電表依然出自大同，大同更協助台電建置台灣第一套國內自行研發的高壓先進讀表系統與監控中心。2021年大同電表內外銷占比約7:3，內銷年增率約19%，外銷年增率約35%。

大同亦自主研發符合各國規格的智慧電表產品，取得ANSI、IEC、MID及日本的JIS等國際認證，全球規格的電表皆有能力生產。經過多年布局，包括要求極高又複雜的日規電表訂單已奪下，大同電表也是第一家被日本電力公司認可的外國品牌，品質堅持可見一斑。

此外，大同電表亦先後取得泰國TIS及馬來西亞SIRIM等國家標準， 2021年大同智慧電表累計外銷已超過100萬具。2021到2029年是東協國家AMI建置的高峰期，為滿足業務的成長，大同公司於泰國設立電表廠，以強化國際市場的供應與競爭力。

1964至1971年間，大同外銷至越南的電表，在經歷越戰洗禮後，仍繼續運轉。至2021年底，大同公司所有電表累計生產約2065萬具，堆疊起來的高度，相當於1238座玉山。