日本政府計劃修法放寛武器出口限制，允許將與美英等國合作開發的先進戰機與飛彈等武器出口 到美歐、澳洲與東南亞國家，以強化對中國的威懾力量。這項重大的武器出口法規修訂預計將於明年3月進行，並於6月最終確定。

《日經亞洲新聞》指出，日本政府將對與東京簽署個別安全協議的國家合作，加強對中國的威懾，計劃在明年3月修法，允許向越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度、澳大利亞、美國、英國、德國、法國和意大利等12國，出口與美英合作製造的戰鬥機、飛彈與其他武器。

自二次大戰結束後，日本法律嚴格限制對外出售武器，這項規定在2014年有了較大的變化，日本制訂了一項關於國防與軍事設備轉讓的原則，放寬了禁止出口軍事裝備的規定，除了致命性武器仍在禁止之列，將可以對那些未與日本合作開發武器的國家出口用於救援、運輸、警戒、監視和掃雷任務的設備。

報導說，日本今年底制訂新的國家安全戰略後，將開始修法放寬國防軍事裝備出口規定，相關政策將涵蓋經濟和財政管理與改革政策，最後預計在6月全部定案。

報導指出，日本正計劃與美國和英國共同開發新型戰鬥機和中程防空飛彈，這類的武器如果可以出口，將使日本製造商降低生產成本，這也會將降低日本政府對這些武器的採購成本，減輕財政負擔。

日本此一國防政策的重大改變受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，日方認為俄烏戰爭讓亞洲的安全環境日益嚴峻，日本希望其國防設備對周邊國家輸出可以加強與友好國家間的安全合作。

報導說，與日本一樣，澳大利亞、印度和東南亞的一些國家對中國不斷擴大的軍事足跡保持警惕。日本打算通過向這些國家提供武器來加強與這些國家的聯繫，使它們能夠採取更強的防禦姿態。

日本在修改相關政策後，會專注於對東南亞國家出口他們感興趣的低價戰機和新型海基攔截飛彈。美國和歐洲也在向該地區推銷軍火，以防止中國製造的戰機進入東南亞國家。

此外，日本政府還計劃將防彈背心和頭盔等設備出口到未與其簽署個別安全協議的國家，例如東京已經向烏克蘭提供了此類的軍事裝備。

東京在2014年放寬國防裝備出口規定至今，只有對菲律賓出口了預警與管制雷達。如果不繼續放寬武器出口規定，日本國防工業可能會遇到營運上困境。雖然外界仍擔憂日本製造的武器可能被用於國際軍事衝突上，但日本政府仍希望以放寬對和平憲法的解釋來制訂武器出口計劃。