新北市中和區一名2歲男童恩恩4月14日確診新冠後突發重症，搶救6天，仍於4月19日凌晨3時46分病逝；其父29日晚發文指控，恩恩確診後高燒不退，他們多次試圖求助中和衛生所電話卻不通，打通新北消防局後又收到必須回頭和衛生局確認的回覆，前後打了4通119，81分鐘才等到救護車。

恩恩父親質疑，在事發的4月14日當天，全國確診人數874例，而新北市是360例確診，遠低於現在的程度，為什麼119要花這麼久的時間聯絡新北市衛生局協調收治醫院，中間到底發生了什麼事情？為什麼讓恩恩等上81分鐘才坐上救護車，91分鐘才到達醫院？他想請相關單位給真相，消失的81分鐘發生了什麼事情？

在恩恩確診當時，其父在新竹確診隔離，只能隔著視訊看著妻子手足無措，但妻子也發高燒快撐不住，兩個小孩也都發高燒。

恩恩事件讓指揮中心緊急召集兒科專家會商類似個案的救治對策，並於5月26日公布《兒童COVID-19併發急性腦炎臨床治療暫行指引第一版》。指引的重點是：兒童感染COVID-19後一般以症狀治療為主，但若出現體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等重症前驅症狀，與任何非兒童單純性熱性痙攣可解釋的腦病變病徵時，建議應住院或立即轉診至新冠病毒重症責任醫院。

心臟血管外科專科醫師蔡明忠25日在「少康戰情室」指出，台灣染疫兒童死亡率是10萬分之5，是日本的10倍、韓國的8倍。

接受指揮中心委託組織專家進行腦炎個案研究的小兒感染權威、前衛福部長林奏延25日也指出，因為新冠併發兒童腦炎的個案，新加坡沒有，香港則有2例，台灣至今累計7例，讓他忍不住想起1998年腸病毒71型大流行，造成405例重症，其中78例死亡，不少個案就是併發腦炎。

林奏延認為，目前相關個案都是無慢性病史的健康寶寶，研判最大問題可能出在腦幹，例如病毒直接侵犯腦幹，病況才會急轉直下；他強調，現在當務之急就是希望發現任何蛛絲馬跡，找到病況「變壞」時間點，期盼經由個案的病毒量、免疫反應或一些生物標記變化找到關鍵數據。

除了設法發現轉變的關鍵點外，林奏延強調，及早治療就很重要，由於病程變化快速，若可在急診就投藥，可能療效會比送到病房再開始會更好。

防疫學會理事長王任賢贊同林奏延的看法；他指出，當年腸病毒剛爆發初期也出現大量急性腦炎個案，林奏延召集全國專家研擬出在腦炎發生前提前介入治療的「333」方案（3歲以下、39度持續3天），才挽救無數生命；「333」方案對於Omicron引發的兒童急性腦炎是否有效，則有待進一步了解。

王任賢指出，台灣新冠病童死亡率高於香港、中國大陸等華人區，絕不能以一句「基因」就蓋括過去，指揮中心要盡快查明是否出現新冠與腸病毒共伴感染。

由於恩恩確診時，其父在新竹確診隔離無法回家協助，而且其妻也發燒，以致無法即時將病童送到醫院救治；在這種情況下，前疾管局長張鴻仁認為，家屬因此怪防疫系統，是有道理的，因為系統沒有給這種「意外」，第二條變通的路。

但張鴻仁也強調，防疫政策由清零改為共存後，防疫的責任就應該逐步下放給地方政府，最後要由民眾自主防疫，說到底，如果家屬出現急症時，自己或家人能自行協助送院，就不能怪系統。

張鴻仁以醫學倫理的角度指出，當自己最親之人去世，當事人除了怪自己，就是怪別人，但實際情況可能是誰都沒有錯。

兒科感染權威黃立民醫師也發現，這一波疫情併發腦炎的時間都很快，因此家長要格外注意病童的病情變化；他建議，如果十歳以下病童持續38.5度高溫，且有抽筋、意識不清的情況時，家長就要立即送醫治療。