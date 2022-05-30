歐股周一早盤觸及近三周高點；中國提出新刺激措施，協助歐股延續了上周的樂觀情緒；投資人同時也觀望本周更多經濟資料的公布，包括德國通膨率。

周一泛歐Stoxx 600指數早市升2.90點或0.65%，為446.83點。科技股上漲1.7%。

上海當局將從周三取消了許多條件，放鬆了全市管制，以便讓商業回復工作。

上海官員還宣布了提振經濟的刺激計畫，以維持中國成長和需求的希望。

歐股在上周創下自三月中旬以來最大的周漲幅；美國消費者信心走高，通膨觸頂，美聯準會計畫的明朗跡象，都為股市帶來信心。

賽諾菲(Sanofi)下跌2%；該法國公司宣佈，美國食品藥品管理局(FDA)正式暫停了該公司犀利士(Cialis)勃起功能障礙治療藥物的實際使用試驗。

義大利電信(TIM)大漲3.7%；此前該公司與義大利國有的CDP銀行簽署了一項初步協定，將TIM的固網資產與寬頻競爭對手Open Fiber的資產合併結合起來。