人們總以為把最好的寵愛獻給愛人，就能迎來對方同等的待遇，迎來對自己的溫柔態度。可有些人是不能寵的，因為你越寵，他就越任性，《搜狐網》運勢命理專欄點名，處女座、巨蟹座、射手座便是如此，最好別寵著他們。

▍處女座

處女座長得漂亮，氣質獨特，容易吸引異性的青睞，不過等你跟處女座真正的相愛，才會發現你的所有寵愛，似乎都變成了理所當然，因為處女座覺得無論他們做了什麼，都會得到你的寵愛，你都會順著他們，所以他們才會肆無忌憚的任性。所以，別寵著他們，小心到時候他們越來越任性。

▍巨蟹座

巨蟹座對朋友相當溫和，不過對待戀人時，情緒波動卻有些大，讓人摸不清頭緒。巨蟹座自身有一種母性的特質，無論男女都喜歡照顧人，所以當你寵溺他們時反而會覺得不自在，甚至還會懷疑你是不是不滿意他們，還是做了什麼虧心事，所以每次你寵愛完以後，巨蟹座都會使小性子任性好久。

▍射手座

生性自由的他們，受不了拘束，也受不了你總要跟著他們的樣子。雖然你覺得這是為他們好，這是寵愛他們，但射手座卻嫌你煩，覺得你實在是太不瞭解他們了。有時你的寵愛會迎來他們的任性，甚至還會莫名其妙地跟你發火。估計這個時候，你一定會覺得，自己熱臉貼上了冷屁股，覺得特別委屈。