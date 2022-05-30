台北市長柯文哲昨宣布，6月3日前打完疫苗，6月6日正式恢復實體上課。議員憂心施打疫苗要10到14天才有抗體，6月6日到學校恐有染疫風險。柯文哲今說明，到現在為止北市醫療量能都夠，基於這個理由，他主張實體上課。

柯文哲昨表示，台北市兒童疫苗在6月3日前會打完小學生，幼兒園5歲以上孩童，分12個行政區找一個地方集中處理，國高中生凡是離第2劑滿5個月，6月3日前市府會想辦法打完。

柯文哲在市政總質詢指出，高原期取決於政府政策，拉太久對經濟傷害太大，現在每天住院200人，量能都可以應付，不需要再更嚴格的限縮，「我主張這一刻可以再開放一點」。

國民黨北市議員戴錫欽詢問，針對新北2歲童個案，北市是否有辦法預防、避免悲劇發生，柯文哲指出，他每天有監看病床空床數，到現在為止北市不會出現這個局面，「不過其他縣市我覺得有可能」，因為北市醫療量能全台灣最高，且洪峰已經過了。

戴錫欽指出，台灣兒童重症率及死亡率，遠高於日本、韓國，新加坡一個個案沒有，為何死狀這麼高？柯文哲坦言，「很奇怪，冠狀病毒會侵犯腦袋，我也覺得很奇怪，omicron在台灣好像有點變種，還是人種特異？理論上病毒不應當攻擊腦袋」。

戴錫欽說，當時疫情中心討論是否透買兒童疫苗，甚至有兩派說法，認為即便染疫多數是輕症，專家會議認為沒有那麼急著買兒童疫苗，但現在台灣兒童死亡率偏高，導致家長急著打疫苗，若6月3日都打到7成，6月6日實體開學，雖說柯文哲稱不會第一天上課染疫，但打完之後要有抗體也要10到14天。

戴錫欽批評，為什麼要去賭，在10到14天有抗體之前急著在6月6日實體上課，希望市府有更嚴謹的態度，針對小學跟幼兒園盡快做出決定，很多家長特別雙薪家庭無所適從。

柯文哲回應，可以再討論，如果叫他決定，6月6日原則是實體上課，但是如果每個學校有他的考量，可以使用遠距教學，這樣比較有彈性。他說，到現在為止北市醫療量能都夠，基於這個理由，他是主張開放、實體上課。

戴錫欽指出，萬一有小朋友到中央大型接種站接觸快篩陽的民眾而確診，或是6月6日到學校因此染疫，都不樂見，但的確存在風險，在開放跟嚴守怎麼拿捏到恰到好處，的確是難題，希望市長在最短時間內決策。柯文哲允諾，「好，專業考量，我想想看。」