大陸女網紅周揚青前年和羅志祥分手後，因豪爽個性和時尚裝扮，受到無數粉絲愛戴；近日她站在自家豪宅熱舞，意外曝光家中裝潢每處亮點，只見屋內空間寬敞華麗，樓面採用挑高設計，天花板吊了盞水晶燈，場面極其奢華、壯觀。

近來王心凌憑藉《愛你》一曲，再度翻紅娛樂圈，人人搶當「王心凌女孩」；周揚青日前相約2名好姊妹，在極奢的豪宅中跳舞，畫面中，她穿著灰色上衣猛烈擺動身體，配合著王心凌《愛你》配樂，舞蹈動作青春又可愛，另2名黑上衣的女孩在跳舞過後，也和周揚青互打招呼謝謝對方，展現好交情。

周揚青IG也曾PO出豪宅，曬出屋內樓中樓設計，頭上還掛了盞超豪華的水晶燈。(圖/周揚青 IG)

不過，大家對於這支熱舞片的注意力，竟全在周揚青的豪宅裝潢；可以看到她的超大尺寸電視前方的區域，目測可站約5個人，其他擺設細節，屋內擺放大量盆栽，中間的地方能讓周揚青盡情跳舞，牆上則掛有巨幅名畫，門邊4層透明玻璃櫃全被塞滿名牌熊公仔，一眼瞥過去，一閃一閃發出豪華的光芒。

周揚青跟著王心凌《愛你》熱舞，曝光屋內極其奢華的豪宅空間。(圖/周揚青 抖音)

網友們紛紛湧入留言：「我想把這個房子買下來」、「看他們家房子有種很渺小的感覺」、「家裡居然有水晶燈」、「這個水晶燈夠買一台奔馳跑車啦」、「客廳比我家都大」、「滿牆的暴力熊實屬羨慕」、「她家好大好大啊」、「這豪宅房頂好高啊」、「我也想在這麼的豪宅跳舞」。