阿嬤一直很支持涂善存的每個作品。（佳葳娛樂提供）

涂善存與粉絲們合影。（佳葳娛樂提供）

涂善存從演員跨足音樂界。（佳葳娛樂提供）

涂善存日前以創作新人身份受邀《Hito流行音樂獎》，在典禮上參與星勢力演唱，為了首次大型舞台演唱，他不僅拜託製作人潘協慶進行多次肢體表演與演唱特訓，並且反覆錄下影片再次檢查練習，雖然當天演唱時間不長，仍希望做足準備上台。涂善存表示，上台前心情很興奮緊張，但有記住老師的指導，在上台前再次在腦中將演出順走一遍，演出後也收到許多朋友給予正面評價，潘協慶老師也在看到演出後給予「唱的很好、很穩」的講評，讓他鬆一口氣，更自曝因為太緊張，下台後驚覺雙腳有點發麻，也有點抖。

非常疼愛他的阿嬤，也在涂善存演出前特別拍了鼓勵影片，他一打開就眼眶泛紅覺得瞬間彷彿打滿雞血，勇氣倍增，不過看到影片最後，阿嬤一句「揪咪喔」又忍不住讓他大笑，覺得自己的阿嬤實在太可愛啦，直說要把阿嬤這句做成動圖。他說阿嬤一直很支持他走演藝之路，也支持他的每個作品，家人是他很大的力量，每次不安時，家人都能給他最大的穩定力量。

從演員跨足音樂的他推出首張單曲＜這首歌屬於你＞之後，也增加了不少歌迷，不管是戲迷或歌迷，大家都稱自己是玫瑰，因為涂善存是小王子，這次他首次以歌手身份登上小巨蛋唱歌，粉絲們也紛紛努力上網搶票到現場一起參與這一刻。典禮當天現場，粉絲更集結現場準備扇子、燈牌、手幅等應援物為他吶喊打氣，也訂了99朵玫瑰高架花籃到現場為他祝福，更託經紀人轉交好多禮物與食物，讓他非常感動，一知道歌迷等在外面，寵愛粉絲的他立刻在開場前奔去跟大家合照紀錄這一刻。

他這次表演服裝上特別精選了一套CK帥氣白西裝，以白馬王子形象演唱情歌，一出場更是引起現場尖叫連連；在服裝搭配上也有小巧思，除了造型師好友特別為他挑選的項鍊，他也特別搭配之前戲劇好搭檔陳立安贈送的珍珠項鍊，彷彿好朋友們也陪伴著他一起演出。

有了這次小巨蛋演唱經驗，他表示，對歌唱更有自信與勇氣，也會努力持續創作，希望很快有新歌曲跟大家見面，也許是單曲形式或是搭配戲劇，自我期許登上更多表演舞台。