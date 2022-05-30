中央下令加開兒童大型接種站 柯文哲批：很白癡的命令

周三起設5至11歲兒童大型接種站 6都施打地點曝

疫情指揮中心宣布，為協助地方施打5到11歲兒童疫苗，6月1日起決定在6都加開大型接種中心，台北市議員戴錫欽擔憂，到底要到校施打，還是照中央命令到自由廣場施打，家長會無所適從，台北市長柯文哲直言是白癡命令，都在學校打完就好了。

戴錫欽表示，中央說今天上午有33.12萬劑輝瑞兒童疫苗來台，為了協助地方施打，中央主動在6都設大型接種站，新北已表示不知情，對此，北市是否有接到通知，又會如何因應。

柯文哲回應，此前台北市並無得到中央通知，這是很白痴的命令，北市5到11歲都在學校施打，此舉沒有必要，至於6月1日要上路怎麼辦，他搖頭表示不知道。

戴錫欽表示，中央現在下命令，人家又說我們在扯中央後腿，又說我們不跟中央配合，家長又亂了套，到底要到校施打，還是照中央新設部分，到自由廣場施打，家長會無所適從。

台北市副市長黃珊珊說明，自由廣場是由榮總處理，中央應是直接找榮總，這部分會再了解，問題是北市目前已安排學校在兩周內打完，不知道中央打算走何種方向，也表示北市目前優先考慮在學校施打。

柯文哲指出，不可能把全台北的小學生都集中到中正紀念堂施打，這麼簡單的道理，這樣對防疫沒有幫助，加上自由廣場有很多快篩陽者。此外，像上次松山機場設置，用2天就不用了，要相信第一線的指揮官了，本來打疫苗就照制度，不要再發明新的。

戴錫欽表示，不管是群聚，還是自由廣場有很多快篩陽者，如果染疫帳要算誰的，希望台北市能有因應方案，若認為校園施打優先，因讓家長知道，讓家長安心。