2022年股東會正式進入旺季，今年共有72家公司將召開視訊輔助股東會。為確保每場視訊會議皆能順利召開，建構「股東會視訊會議平台」的集保結算所對此特別設置戰情室，全程監控連線狀況、即時掌握平台狀態，有信心提供穩定的視訊連線服務。

股東會視訊會議於2018年公司法立法增訂後，原先排除公開發行公司適用。不過，在數位化浪潮及新冠肺炎疫情驅使下，金管會去年先依特別法授權方式，讓17家公司在疫情期間先行試用，並透過公司法修正三讀，於今年建構正式且完整的法制基礎。

集保配合金管會數位化政策及因應防疫需求，去年建構「股東會視訊會議平台」，今年4月1日正式上線推出2.0版。今年股東常會期間共有72家公司將使用「股東會視訊會議平台」，4月26日由力積電率先使用，隨後因仍屬旺季前夕，單日均僅有1～2家使用。

隨著股東會旺季到來，5月26、27日，分別有103家、121家上市櫃及興櫃公司召開股東常會，為今年首波股東會旺日。其中，分別有10家、9家公司採用視訊輔助方式召開股東會，為2.0版平台上線以來首波密集使用高峰。

集保總經理朱漢強表示，股東會視訊會議為全新制度，對公司、股東而言可能有些許陌生，但今年已有72家公司申請使用。集保為確保每場視訊會議皆能順利召開，也特別設置戰情室，全程監控每場視訊會議連線狀況，即時掌握平台狀態。

展望後市，接續的股東會旺日高峰為6月17日，將有11家公司召開視訊輔助股東會，且包括多家金控公司，預期同時參與的股東人數將更多。對此，集保也做好充分準備，有信心提供穩定的視訊連線服務，協助公司完成股東常會召開。

據集保統計，截至27日已有26家公司採取視訊輔助方式召開股東會，至6月30日尚有46家公司將以視訊輔助方式召開。股東於登記期限內，可至集保「股東會視訊會議平台」進行登記，就能以視訊方式參與股東會。