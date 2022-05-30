路透社援引知情人士報導，特斯拉上海廠每周產量已經恢復到該市封控前近七成水平。

消息人士表示，這家美國電動車大廠在上周恢復兩班制，本周產量可望進一步增加。

特斯拉尚未回應媒體置評請求。

根據中國乘用車協會公布的數據，特斯拉上海廠在4月19日復工後，截至4月底共生產10,757輛電動車，並銷售了1,512輛車。

上海官員周日表示，上海市將自周三起取消許多企業復工條件。這個中國的經濟金融中心正試圖解除約兩個月前全市實施的防疫封控措施，也將推出政策提振受到重創的經濟。