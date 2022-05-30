因應銀行體系資金情勢與銀行資產配置需求，央行今宣布，自111年6月起，央行364天期存單每月標售金額自1700億元降至1400億元；2年期存單每月標售金額自600億元降至250億元。

央行在5月3日標售364天期定存單，結果出現不足額發行，投標倍數僅一倍，為歷史新低，另外，得標利率飆破1%，創近11年新高紀錄。

市場解讀，受到美國鷹派升息效應波及台灣，我國中央銀行可能跟進美國大幅升息，使央行定存單等固定收益商品魅力大減。

央行在5月3日標售的364天期存單得標加權平均利率1.006%，創民國100年8月逾10年來新高；而得標倍數僅1倍，遠低於最近一年平均1.83倍，也是創下歷史新低。得標利率創波段高，但得標倍數卻相對下跌，再度顯示銀行預期央行今年第二次升息時間點已不遠，資金暫觀望等待近期更佳「進場」點，國內超低利率環境即將面臨終結。