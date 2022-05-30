行政院拍板345.6億元新振興方案，台北富邦銀行今公布，再度率先響應支持，配合延長各項紓困貸款及寬緩措施，從整體紓困振興成效來看，北富銀預估，總計為國人提供近千億元金融支持，受惠者達3.6萬戶，以實際行動與大眾「疫」路相挺，為社會經濟的穩定復甦盡心力。

在企業客戶方面，台北富邦銀行表示，配合延長企業紓困貸款，持續提供受影響企業的舊貸展延、營運資金及振興資金貸款，以協助企業渡過資金難關；個人金融業務則維持各項寬緩措施，受疫情影響的信用卡、房貸、信貸與學貸客戶均可申請緩繳服務，延長本息緩繳或延長借款到期日，北富銀也會繼續免收緩繳期間的遲延利息、違約金或循環利息。

北富銀統計截止於5月25日止，全行已承作信用卡緩繳案近1.4萬件，緩繳金額超過新台幣8億元；協助約4500位客戶辦理房信貸展延，展延金額近新台幣170億元。

在企業紓困貸款方面，統計截止於5月23日止，已核准近1.8萬件申貸案，居民營銀行第一；核貸金額為新台幣801億元，居民營銀行第二；從整體紓困振興成效來看，北富銀總計為國人提供近千億元金融支持，受惠者達3.6萬戶。

除提供振興紓困貸款及寬緩服務外，北富銀另推出「富邦食神幫」美食餐廳優惠，其中包括欣葉台菜、金爸爸、度小月等知名餐廳及國賓大飯店、義大皇家酒店等指定飯店，全台超過250家餐廳可享受刷富邦信用卡5折起優惠，盼能在兼顧防疫安全的前提下，提高民眾用餐意願，帶動餐飲消費，幫助店家順利度小月。

受到疫情影響，大眾消費型態和商業模式正快速由線下轉移到線上，北富銀與行動支付等相關產業合作，協助實體店家進行數位轉型。