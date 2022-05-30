「新北市議長盃第十二屆龍舟錦標賽」將於6月3日、4日在微風運河正式登場，祭出逾250萬元的高額賽事總獎金，今年首度開創「小型龍舟男子組」、「小型龍舟女子組」及「小型龍舟長青組」三個全新組別，共有83支隊伍報名，不過本屆賽事現場不開放民眾觀賽，採線上直播。

體育處表示，今年參賽隊伍包含大型龍舟男子組17隊、大型龍舟女子組6隊、大型龍舟混合組34隊、小型龍舟男子組17隊、小型龍舟女子組5隊與小型龍舟長青組4隊，共吸引83支隊伍前來挑戰。

除了在地選手外，更有包括日本、俄羅斯、美國、英國等29國家、104位外籍旅台選手參加。續六年摘下大型龍舟男子組冠軍的「萬家香」再次瞄準王位寶座，誓言完成史無前例七連霸里程碑，大型龍舟女子組部分，「美麗殿精品旅館」盼突破坐二望一，積極尋求女子組后座。

報名隊伍數最多的大型龍舟混合組競爭激烈，上屆冠軍「鷗漫露營地樹豆龍舟隊」全力備戰，其它曾經奪牌的強勢勁旅如「Team Max 極限隊」、「臺灣風暴龍舟隊」、「中華民國紅十字會台灣省分會新店同心救難隊」等隊伍也摩拳擦掌。