A股上揚，上證指數30日收高18點，連升4日。滬深兩市成交合計縮減至人民幣（下同）8,110億元。

上證指數開高後一度跌7點或0.23％，低見3,123點後有買盤承接，最多升20點或0.66％，高見3,150點，全日收報3,149點，升18點或0.6％，成交3,766.68億元。

深指高見11,327點，升133點或1.19％，低見11,185點，跌7點或0.07％，全日收市報11,310點，升116點或1.04％，成交4,343.49億元。

滬深300指數報4,029點，升27點或0.69％；創業板指數報2,350點，升27點或1.2％。

各類股普遍上升，電力股升逾2％；化工股升逾1％；石油、鋼鐵、有色金屬、水泥股靠穩；煤炭、房地產、金融股偏軟。

上海29日推出「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」，共50條措施，同時宣布6月1日起取消復工復產審核「白名單」，消除對企業復工復產復市的不合理限制；並預計全年將為市場主體減負3,000億元。

另外，上海證券報報導，多家銀行已收到有關部門最新窗口指導，月度新增貸款要超過去年同期，銀行要應貸盡貸，同時加快已授信貸款的放款速度。