中央流行疫情指揮中心今(30)日宣布於6月1日起設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，對此，台中市政府市政顧問黃國瑋在中市疫情記者會中表示，台中市兒童BNT疫苗施打作業已經開始進行中，中央臨時加開快打站，會不會造成臨時抽單、施打混亂的狀況，是需要思考的，且對於疫苗由中央額外撥補，他也說，會不會影響到後續台中可以獲補的疫苗量，需要釐清。

為加速兒童疫苗接種作業，中央流行疫情指揮中心宣布於6月1日起分別於臺北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、臺中自然科學博物館、臺南市立圖書總館、高雄展覽館等地設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，醫療應變組副組長王必勝表示，將由公立醫院協助接種，並從中央的疫苗撥補下去。

對此，黃國瑋在中市疫情記者會上表示，中市規劃兒童BNT疫苗醫療院所預約施打從5月26日到6月2日，校園統一施打部分則從5月27日到6月10日，從5月26日施打至今已幫3.3萬名兒童接種，所有的作業都已在進行當中，臨時開設型快打站，會不會本來在醫療院所預約到的或在校園施打的兒童全部移往大型接種站施打造成抽單、造成施打混亂的情況，都是市府要思考的問題。

另，疫苗由中央額外提撥，但會不會影響到後續台中可以獲補的疫苗量，也需要釐清。