竹縣府為改善竹北市交通，3月起在光明六路與縣政二路等路口執行科技執法，到520統計交通事故與去年同期相比減少44％，縣議員林禹佑接獲很多民眾抱怨，詢問得知3月和4月警方開單告發高達33210件，指很多通勤族按照以往駕駛習慣行駛都被開單，要求縣警局加強宣導，避免引發民怨。

縣府在車流量最多的國1旁的光明六路與縣政路口及通往竹科的文興路及自強南路口，從3月開始執行路口多功能科技執法，很多民眾接到被拍到違規的告發單後，罵聲不斷，直指縣警局事先未加強宣導。

縣警局統計科技執法上路後，3月和4月取締交通違規件數共33210件，光明六路與政二路口未依標誌標線行駛最多有20668件，次為跨越雙白線11345件及闖紅燈737件，文興路與自強南路口未依標誌標線行駛283件及闖紅燈177件。

很多民眾抱怨，在縣政二路中油加油站加好油後離場，在交通尖峰時段，根本無法開到左邊2條直行車道，都只能開到右側右轉車道，以往都可以待綠燈時直行。

3月後右轉車道只能右轉光明六路，強行跨越雙白線到直行車道或在左轉車道直行，都會被拍照收到1張未按照標線行駛的600元罰單，等於到該加油站加油還要多付600元，讓民眾抱怨連連。

交旅處長游志祥表示，中油加油站前縣政二路口右轉車道開單問題，曾到現場會勘將進行改善，已請竹北市公所在雙白線畫虛白線，讓加油車輛離場時，能順利轉進2個直行車道，右轉車道則維持不能直行。

游志祥並說，光明六路和縣政二路規違多，主要是駕駛人未依照標誌標線行駛，從國1竹北交道下來，都是違規切進快車道要左轉縣政二路，縣政二路交通尖峰時段，東向西行駛車輛見路口壅塞時，就規違意變換車道，3月科技執法到520，發生交通事故與去年同期比較減少了44％，希望再透過學校和家庭的身教言教，共同為下一代創造友善的用路環境，讓馬路不再如虎口。