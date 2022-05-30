校園毒品猖獗，台北市議員張斯綱發現，在網購平台搜尋「太空」、「迷幻」及「飛行」，竟能隨機購買3樣商品，且總共花費不到3000元，取得毒品的管道太容易；對此，台北市長柯文哲也是十分驚訝，並承諾會成立網購毒品專案小組處理。

張斯綱表示，北市學生每年都有近百位毒品嫌疑犯，主要販賣、持有及施用毒品，108年度有756人，109年度計有679人，110年度計有557人，顯示青少年涉及毒品案件問題嚴重。

張斯綱實際測試，針對幾家網購平台，輸入關鍵字「太空」、「迷幻」、「飛行」，搜尋到有賣家在平台上販售可食用相關產品，包含有「餅乾、巧克力、以及宣稱草本的乾燥植物」，賣家都強調合法、安全，請放心購買，隨機下單3樣商品，2天後即可前往超商取貨。

張斯綱指出，以美國司法院規範的毒品原形快篩試劑檢測，快篩試劑中皆呈現陽性反應，表示網路上所購買到的「奶茶、巧克力餅乾、宣稱草本的乾燥植物」皆驗出含有類大麻活性物質，在我國規定依品項不同，可列為二或三級毒品。