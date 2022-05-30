女神Angelababy與20歲男星賴冠霖主演的新劇《愛情應該有的樣子》即將上檔，而近日證實，該劇是翻拍自孫藝真及丁海寅主演的韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》，消息一出卻有不少大陸網友不表看好，認為Angelababy和賴冠霖的演技完全無法和原版主角CP相比，毫不留情酸說：「兩人的演技可以(尷)尬死一條牛！」

南韓夯劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》，劇情講述原本只是互相認識的男女逐漸陷入愛情，描述長時間以來一直情同姐弟的35歲女性和31歲男性之間，突然萌芽生出愛情的故事，孫藝真和丁海寅在劇中大談姊弟戀，掀起一股「歐尼」（姐姐）熱潮，丁海寅還因此獲得「國民年下男（小鮮肉）」稱號。

而在《愛情應該有的樣子》中Angelababy飾演完美女強人，和飾演鄰家男孩的賴冠霖克服年齡差距，展現愛情的真實模樣，宣布開拍時就被封為大陸版《經常請吃飯的漂亮姐姐》，近日證實的確是翻拍自該劇，但卻引發大陸網友反彈，留言大酸：「看她假吃嗎？」、「別鬧了，孫藝真和丁海寅的氣質，安畔錫導演的風格，無法複製貼上好嗎？」、「那麼多有演技又漂亮的姐姐，為何非得她演？」，相當不表看好。

但也有不少網友對《愛情應該有的樣子》表示期待，直言Angelababy顏值狀態保養得很好，完全看不出比賴冠霖大了13歲，紛紛留言：「兩個人毫無違和感」、「這就是愛情應該有的樣子吧！」、「沒想到他倆的氛圍感那麽好」，先不論演技高低，戲迷將可望在不同版本的劇情裡大飽眼福。