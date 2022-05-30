「2021金門海洋藝術季」繽紛燦爛，精彩大型裝置藝術作品之二。（縣府提供）

「2021金門海洋藝術季」繽紛燦爛，精彩大型裝置藝術作品之三。（縣府提供）

「2021金門海洋藝術季」繽紛燦爛，精彩大型裝置藝術作品之四。（縣府提供）

「2021金門海洋藝術季」進軍國際，榮獲「2022美國謬思設計大獎 MUSE Design Awards」景觀組銀獎榮譽。（縣府提供）

縣府觀光處長丁健剛今天在縣務會議中展現成果，與鄉親分享出國比賽拿大獎，得來不易的榮耀。 （縣府提供）

「2021金門海洋藝術季」繽紛燦爛，吸引遊客絡繹來到，進軍國際榮獲「2022美國謬思設計大獎 MUSE Design Awards」景觀組銀獎榮譽。縣府觀光處長丁健剛今天在縣務會議中展現成果，與鄉親分享出國比賽拿大獎，得來不易的榮耀。

縣長楊鎮浯表示，觀光處去年以「金色寧境」為主題邀請來自金門、台灣、日本、墨西哥的藝術家參與，在藝術裝置中加入更多的在地元素，包括在金門仍有野生族群分布，有「灘地 上的活化石」之稱的史前生物「鱟」在內。這些讓人驚豔的作品有范承宗製作長達17公尺的巨型地景、日本藝術家長友大輔在北山海堤的奧運金色五環裝置，做為對「金門之光」李洋的禮讚，以及北山播音牆藝術家胡晉祥運用數位藝術將甜蜜蜜這首歌製作成會動的「流體雕塑」，獻給曾經打過古寧頭戰役的父親，吸引國內外媒體競相報導，也在網路掀起打卡熱潮。

縣府觀光處規畫今年10月舉辦第3屆海洋藝術季，將與國立故宮博物院攜手創作大型藝術品6座及微型創作8組，各類藝術品將以故宮文物元素、金門在地特色及藝術家自行發想為主軸，打造金門「文化藝術島」的城市形象。