達文西（Leonardo da Vinci）的世界巨作「蒙娜麗莎的微笑」（Mona Lisa）昨（29）日遇襲，一名喬裝成女性的男子突然向「蒙娜麗莎」砸蛋糕，讓在場大批觀光客看傻眼，所幸畫作外還有一層防彈玻璃，蛋糕奶油只沾到玻璃、並未真的沾上畫作，男子後續也被驅離。

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM — Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022

綜合西班牙《馬卡報》（Marca）、印度英語電視新聞台「TIMES NOW」、新德里電視台（NDTV）報導，懸掛在巴黎羅浮宮展示的「蒙娜麗莎的微笑」29日遭遇攻擊，現場目擊者描述，一名坐在輪椅上、戴著女性假髮喬裝成年長女性的男子，突然從輪椅上跳起來朝「蒙娜麗莎」直直走過去並「砸上」手上的蛋糕，嚇壞現場一票觀光客。

所幸「蒙娜麗莎」本尊並未受到破壞，只有外圍的防彈玻璃被塗抹上了白色奶油，保全也火速趕到現場驅離戴著假髮的男子，現場民眾繼續留下來欣賞畫作。

Aquí el momento en que se llevan a quien le aventó un pastel a la Monalisa.pic.twitter.com/HBayMOdcKV — Alejandro Alemán (@elsalonrojo) May 29, 2022

目擊者指出，男子起先試圖破壞畫作外的防彈玻璃，未成後改砸蛋糕，讓糕體、奶油沾得到處都是，在被保全制伏前他還將玫瑰花撒了一地。

Que surto foi esse?! Neste domingo (29), La Gioconda - popularmente conhecida como a Monalisa -, uma das obras de artes mais famosas do mundo, sofreu um ataque de vandalismo. Segundo informações do jornal El País, uma pessoa… https://t.co/aNpAlhOrYv (📸: Reprodução/Twitter) pic.twitter.com/Fs4PCjjqY6 — Hugo Gloss (@HugoGloss) May 29, 2022

根據網友上傳的現場畫面，這起意外過後，大批民眾爭相拿著手機拍下「蒙娜麗莎」沾上蛋糕奶油的畫面。有報導指男子用法文咆哮：「有些人試圖摧毀地球，想想地球吧！」

#WATCH Footages show the #MonaLisa painting stained with cake cream after a man disguised as an elderly woman in a wheelchair jumped up and threw cake on the iconic painting at the #Louvre in #Paris.



The painting was luckily unharmed. pic.twitter.com/aZk3Hvn0eL — Ifeng News (@IFENG__official) May 30, 2022

目前仍不清楚男子的攻擊動機，以及他如何將蛋糕偷渡進羅浮宮的。

事實上這也並非「蒙娜麗莎」首度遇襲，1950年代一名男子朝她潑硫酸，導致畫作下半部嚴重毀損，自此之後「蒙娜麗莎」就受到防彈玻璃的保護。50年代還有一名玻利維亞學生朝她扔石頭。