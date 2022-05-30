達文西（Leonardo da Vinci）的世界巨作「蒙娜麗莎的微笑」（Mona Lisa）昨（29）日遇襲，一名喬裝成女性的男子突然向「蒙娜麗莎」砸蛋糕，讓在場大批觀光客看傻眼，所幸畫作外還有一層防彈玻璃，蛋糕奶油只沾到玻璃、並未真的沾上畫作，男子後續也被驅離。
綜合西班牙《馬卡報》（Marca）、印度英語電視新聞台「TIMES NOW」、新德里電視台（NDTV）報導，懸掛在巴黎羅浮宮展示的「蒙娜麗莎的微笑」29日遭遇攻擊，現場目擊者描述，一名坐在輪椅上、戴著女性假髮喬裝成年長女性的男子，突然從輪椅上跳起來朝「蒙娜麗莎」直直走過去並「砸上」手上的蛋糕，嚇壞現場一票觀光客。
所幸「蒙娜麗莎」本尊並未受到破壞，只有外圍的防彈玻璃被塗抹上了白色奶油，保全也火速趕到現場驅離戴著假髮的男子，現場民眾繼續留下來欣賞畫作。
目擊者指出，男子起先試圖破壞畫作外的防彈玻璃，未成後改砸蛋糕，讓糕體、奶油沾得到處都是，在被保全制伏前他還將玫瑰花撒了一地。
根據網友上傳的現場畫面，這起意外過後，大批民眾爭相拿著手機拍下「蒙娜麗莎」沾上蛋糕奶油的畫面。有報導指男子用法文咆哮：「有些人試圖摧毀地球，想想地球吧！」
目前仍不清楚男子的攻擊動機，以及他如何將蛋糕偷渡進羅浮宮的。
事實上這也並非「蒙娜麗莎」首度遇襲，1950年代一名男子朝她潑硫酸，導致畫作下半部嚴重毀損，自此之後「蒙娜麗莎」就受到防彈玻璃的保護。50年代還有一名玻利維亞學生朝她扔石頭。
文章來源：SHOCKING: Man dressed as woman in wheelchair tries vandalising the Mona Lisa at the Louvre [VIDEO]
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