國民女婿吳鳳今（30日）與亞洲廚神王俊凱（Jason Wang）、美國商會前執行長李豪（Leo Seewald）出席國際影音串流平台TaiwanPlus記者會，談到嚴峻的疫情，他坦言跟所有人一樣會感到擔憂，但對抗疫情是全世界都必須經過的一條路，因此不會特別放大恐懼，「不只是小朋友會，我也會確診，當初土耳其也經歷過這條路，最嚴重的時候還曾一天確診60萬人，當初他們甚至都沒有打疫苗。」他也表示目前土耳其沒有人確診，因為大部分人都已確診過一輪。

吳鳳對於台灣的醫療量能相當有信心，他表示會盡量保護小孩但不會過度緊張，避免因為緊張影響到生活，「我們就是順其自然，如果真的有一天發生什麼事情，都是老天爺的安排，我們現在就是預先做好該做的防疫。」至於2個女兒是否已完成疫苗接種？吳鳳表示快輪到大女兒施打疫苗，一切都交給老婆處理、安排，會讓女兒依序接種疫苗。

郭彥均日前發文分享與醫護朋友的對話，文章提到「看到這麼多孩子就這樣走了」引發喧然大波，對此，吳鳳表示並不清楚，「這是他們的事情，要問他們才行，我不好多做回應。」