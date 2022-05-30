埃及聖䴉出現在屏東縣政府周邊覓食，引來洽公民眾關注。（林和生攝）

屬於外來入侵種的埃及聖䴉，由於適應力強且少天敵，嚴重威脅本地鳥類及其他物種生存，但過去常在魚塭地或空曠水塘才能看到蹤跡，近來卻有民眾在屏東市區、甚至屏東縣政府建物周遭發現成鳥現蹤，縣府表示，應是意外闖入個案，已經通報移除。

埃及聖䴉最明顯特徵是黑色長喙形如鐮刀，鳥友稱為「死神鐮刀」，原產於非洲、中東地區，40多年前被新竹某樂園引進台灣後，原本只有幾隻脫逃，卻在台灣大量繁殖，威脅台灣鳥類生存環境，農委會積極展開全台移除計畫，並請獵人協助射殺。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，埃及聖䴉是屏東縣繼綠鬣蜥之後列為重點移除的入侵物種，牠們除了會威脅原生鳥類生存，也會去魚塭抓魚苗、蝦苗造成農業損失，因此移除已有迫切必要。

目前依權責分工，成鳥由林務局委託專業獵人移除，地方政府負責巢穴、幼鳥及亞成鳥部分，根據統計，2020年屏縣共移除659巢、38隻幼鳥及13隻亞成鳥；2021年移除112巢、無幼鳥亞成鳥；2022年配合鳥類習性，預計6月中旬過後才會展開移除。

依照過去經驗，屏東縣巢區主要位於林邊鄉交流道旁的溼地區域內，清除作業由委外廠商透過水上平台搭載大型怪手、小型動力平台等運輸起降機具，過去較少有成鳥出現在都會區，引來洽公民眾關注，專家猜測，應該是迷途個案。

鄭永裕說，埃及聖䴉有極強環境適應能力，食物以魚蝦類、青蛙、昆蟲、螺類等為主，偶而也會發現取食路邊垃圾，因棲地條件與多種鳥類重疊，彼此間會競爭築巢、搶奪食物資源，嚴重威脅當地原生鳥類生存條件，進而發生物種消長，生態失衡現象。因此呼籲民眾，如有發現大量群聚狀況，可以撥打1999通報縣政府動物保護及保育科。