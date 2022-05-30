民進黨立委林宜瑾、林楚茵、沈發惠、張廖萬堅今（30日）聯合舉行公聽會，邀產、官、學探討開放第二家運彩經營機構的可行性。（葉書宏攝）

台灣運動彩券長年由單一發行機構經營，民進黨立委林宜瑾、林楚茵、沈發惠、張廖萬堅今（30日）聯合舉行公聽會，邀產、官、學探討開放第二家運彩經營機構的可行性。教育部次長林騰蛟表示，國外公辦民營都採單一發行機構，包含亞洲國家在內，且台灣市場規模有限，不宜多家競爭，需審慎考慮。

開放多家經營運彩？ 教育部：台灣市場規模有限不宜多家競爭

林宜瑾表示，運動彩券的發行策略該如何精進，攸關運動發展基金是否能夠繼續成長，而運動發展基金的成立目的是為了培訓、照顧體育人才，促進運動人才就業與運動創新研發，讓我們的運動員能夠在體壇上拚出好成績。

她認為，任何制度都會有問題，解決這些問題是主管機關的責任。以運彩為例，系統穩定性、遊戲公平性該如何提升？這些都須要主管機關督導，教育部、體育署應該要在遴選出第三屆發行機構前，給出積極的改善之道。

林宜瑾表示，運彩在台灣發行已2屆，如今第3屆將公告招標，該思考是一家好還是多家好，國外也有很多例子是多家經營，舉行公聽會的目的也希望廣納各界意見，提供給教育部參考，也希望多家經營可以把餅做大，挹注更多的運發基金，運彩的營業額愈多、運發基金就愈多，基於運動的發展，才會思考一家以上的可能性。

張廖萬堅表示，全世界發行運彩的國家有近百個，84％是採自由開放經營，回歸市場機制，即使是政府特許，也會遴選2家以上的合格廠商經營，主要是考量多元競爭下，才有良好的市場機制。若能持續把餅做大，增加運發基金收入，將可以照顧更多經銷商以及運動選手。

林楚茵認為，運動彩券是市場交易行為，不能排除公平交易法適用。活絡的運彩市場能透過彩金的投注促進體育發展，然而目前運彩卻是「獨家壟斷」，缺乏來自其它運彩營運商的刺激和壓力。

沈發惠指出，現行運彩發行條例並沒有限制發行機構只能有一家，但現狀僅開放一家機構經營，所提供的賽事項目、遊戲玩法較為有限，只能吸引一部分民眾，不利於擴大市場規模。

教育部次長林騰蛟表示，每一個國家國情不同，歐美國家開放博弈，台灣刑法中有賭博罪，對於博弈業原則是禁止的，例外是開放的，運彩即是如此，盼可以照顧運動選手、經費挹注到運動發展基金；運彩從97年5月至111年4月累計銷售金額達3823億元、挹注運動發展基金454.7億元。

至於，是否開放多家運彩競爭，林騰蛟說，國外公辦民營都是採單一發行機構，亞洲公辦民營的發行機構也都是單一，台灣市場規模有限，不宜多家競爭，運彩是否多家經營仍需審慎考慮，且運彩帶有公益目的，不宜以營利為目的，再者開放多家也會增加政府監管的負擔及風險。財政部書面報告指出，是否開放多家，原則尊重教育部規畫。