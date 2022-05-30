立法院今日三讀通過「公務人員保障法」修正案，保訓會主委郝培芝表示，此次修法主要在落實補償方式實質化、值班制度加班化、加班補償合理化、補休結算覈實化及授權框架彈性化等五大政策目標。明定公務人員加班補償方式，應以給予加班費、補休假為原則，行政獎勵為例外，並刪除其他相當補償。

對於立法院通過考試院所提相關修法，郝培芝表示感謝，她說，此次修法將公務人員值班（待命服勤）納入加班範疇；考量輪班、輪休人員特殊業務性質，明定得依加班性質、強度、密度等不同因素，考量予以不同評價。

法案也明定補休假以休畢為原則，例外結算計發加班費；遷調人員未休畢的補休假，在此次修正前如逾補休期限本即歸零，修正後得至新任職機關續行補休。

郝培芝表示，以行政獎勵為加班補償是補償的例外手段，必須是機關舉證加班費預算已達上限，無法再支應加班費，且機關為業務推動需要，無法同意公務人員申請補休假為前提，以避免濫用以行政獎勵為補償的規定。

她說，此次修正案為呼應司法院釋字第785號解釋，就加班補償制度建立合理框架性規範，未來行政院依法訂定加班補償評價換算基準的級距及下限等框架後，仍有賴各機關落實本法修正精神，依該框架訂定加班補償評價換算基準，以達成公務人員權益保障及機關業務運作順遂的雙贏目標。