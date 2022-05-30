中國國家廣播電視總局30日發佈《廣播電視和網路視聽領域經紀機構管理辦法》，其中明確規範廣播電視和網路視聽領域經紀機構、經紀人員等，不得發佈或者雇傭營銷號發佈引發粉絲互撕、拉踩引戰等有害資訊。

根據中新社引述該《辦法》指出，其中所提及的廣播電視、網路視聽領域經紀機構，是指依法設立的為參與廣播電視和網路視聽節目的演員、嘉賓、主持人、網路主播等人員，提供簽約、推廣、代理等相關活動的機構。而廣播電視和網路視聽領域經紀人員，包括在上述機構從事經紀活動的人員和個體經紀人員。

該《辦法》明確表示，廣播電視和網路視聽領域經紀機構、經紀人員，應當加強對服務對象的官方粉絲團、後援會等帳號的日常維護和監督管理。相關帳號應當經過經紀機構授權或者認證。經紀機構、經紀人員應當引導和規範粉絲行為，不得組織侵犯他人合法權益、損害未成年人身心健康、擾亂社會正常秩序等活動和集會。

此外，規範廣播電視和網路視聽領域經紀機構、經紀人員不得以打賞排名、刷量控評、虛構事實、造謠攻擊等方式進行炒作，不得以虛假消費、帶頭打賞、應援集資等方式誘導粉絲消費。