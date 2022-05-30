經濟部國際貿易局及外貿協會上周共同舉辦「2022年中南美洲拓銷團」，安排我國汽機車零配件、機械、運動美妝用品、電子零組件及紡織業等28家業者與96名買主於線上進行168場洽談，爭取商機超過1850萬美元。外貿協會也在上周舉辦「2022年線上南亞商機日」首創五地連線，台北與印度新德里、清奈、加爾各答、孟買同步辦理「類實體」媒合洽談會，進行逾400場採購洽談，預期商機超過4100萬美元。

「2022年中南美洲拓銷團」，活動鎖定墨西哥、秘魯及我國於中美最大邦交國瓜地馬拉等中南美3大市場，安排我國汽機車零配件、機械、運動美妝用品、電子零組件及紡織業等28家業者與96名買主於線上進行168場洽談，爭取商機超過1850萬美元。而「2022年線上南亞商機日」，活動邀請駐印度台北經濟文化中心大使葛葆萱、駐清奈辦事處處長王北平分別蒞臨新德里及清奈活動現場與印度買主互動。此次活動共邀請90家印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡等國買主，透過連線方式與242家台灣廠商進行逾400場採購洽談，預期商機超過4100萬美元。

全球疫情邁入與病毒共存之際，拉丁美洲各國為重振經濟，近來相繼解封。貿協表示，為協助廠商掌握當地即時市場商機，貿協藉由我國在墨、秘、瓜三國外館協助，透過線上洽談會向拉美買主推廣台灣優良產品；由於與拉美地區時差因素，此次線上洽談於台灣時間深夜時段辦理，考驗參團業者及買主的體力及耐力，獲雙方業者對活動成效表達高度肯定。

貿協分享，此次許多汽車售後服務零配件(Aftermarket)的台灣業者大有斬獲，紛紛回饋所洽邀之買主為其目標客戶，後續商機值得期待。貿協也強調，即使疫情瞬息萬變，協助廠商拓銷拉丁美洲腳步不停歇；8月另將舉辦「拉丁美洲商機日」，邀請中南美洲各國買主參與線上洽談，以及目前亦已開放報名9月份「2022年拉丁美洲Hybrid拓銷團」，帶領廠商開發哥倫比亞、智利、巴西三國市場，歡迎業者共襄盛舉，為疫後解封提前布局。

2022年線上南亞商機日，則由貿協駐外單位特別邀請南亞重點買主，包括印度出口第一大汽車製造商Hyundai Motor India、印度電腦公司HLBS Tech採購資通訊產品、印度大型醫材進口商BPL Medical Technologies鎖定台灣智慧醫療及穿戴裝置。而印度專營工業、國防及警用安全頭盔的知名公司Concord Helmet & Safety Products則首次參加貿協舉辦的商機日活動，主要尋找數控液壓機及玻璃纖維成型設備以供該公司產線使用。同時，孟加拉政府新推出「2022年鍋爐法 (Boiler Act, 2022)」，孟加拉知名鍋爐業者Super Boiler & Machinery亦利用此機會尋找台灣優質廠商。

貿協表示，此次南亞買主採購品項多元，以機械及機械零件為大宗，其次為各式醫療儀器設備，電機及電子方面則以馬達及控制器為主，電動車及鋰電池、資通訊、監控設備及智慧居家產品亦占多數；整體而言，南亞地區採購類別除為滿足其工業及製造業需求，對智慧醫療、智慧移動、智慧居家等科技產品的採購需求有明顯成長。