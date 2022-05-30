「教室變好漂亮」、「好想在這裡上課」。台東3富山國際教育實驗小學入選教育部「學美‧美學─校園美感設計實踐計畫」，結合東海岸的陽光、海洋等元素，將原本陰暗、有壓迫感的集會教室大改造，讓美學融入校園，並提高教學功能，小朋友們都非常期待到這間漂亮的教室上課。

走進富山國小「光合埕」教室，白花花的陽光透過加大的窗戶灑進教室，天花板的燈管排列，打造出海浪意象，頗有設計感，大片電視牆，以白、黑、黃為主色系，走的是簡約風，設計團隊並保留30年前工藝美學的磨石子地板，學童走進教室都說「教室變好漂亮」、「好想在這裡上課」。

校長廖偉民表示， 該校集會教室於1997年興建，作為學校聚會、辦理動靜態展或教學使用，使用率相當高，但是教室使用防颱板，遮住光線使空間較陰暗，而天花板的輕鋼架及兩側放置櫃子，使空間具有壓迫感。

校方去年參加第3屆校園美感設計實踐計畫提案，通過層層關卡脫穎而出，獲教育部補助160萬元，並遴選設計團隊規畫施作，於今年1月完工，取名為「光合埕」。

廖偉民指出，學校位於東海岸，擁有絕美自然環境，校方與設計團隊多次討論，希望將這些元素融入空間改造，拆除防颱板及輕鋼架，換上大窗戶讓陽光灑進教室，空間呈現簡約、乾淨、美感。

廖偉民說，集會教室是學生最常使用的場域，希望透過空間改造將美感融入校園與生活，提高教學功能性，也讓學生在校不僅學習知識，更提升對環境、美學概念的感受。