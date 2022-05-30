大陸重慶地區預拌混凝土商永固-KY（5546）30日召開2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利5元。以今日收盤價56.5元計，現金殖利率為8.8％。 永固2021年合併營收59.13億元，年增10.5%；不過，受到大陸水泥價格飆漲、當地房地產調控，造成當年稅後淨利2.6億元，年衰退64.75%。 永固指出，今年來看，衝擊去年獲利減少的兩大因素都已減弱。目前大陸混凝土平均價格，相較歷史同期處在相對高檔，行業削價競爭情況已明顯不存在，且已適當反映成本上漲，加上第二季起隨行業逐季走旺，以及中國為穩定經濟，已持續放寬房地產政策，預期行業景氣也將呈逐季拉高走勢。 多元化發展，永固指出，今年將擴大公共工程基礎建設接案，以確保長期產量穩定與收款正常，預期今年在營收保持穩健成長下，公共工程案占比可達4成。 永固表示，經歷2021年充滿挑戰的一年，今年起在中國混凝土行業秩序已恢復正常下，樂觀看待營運表現將重回成長軌道，尤其下半年進行行業旺季，獲利表現應會明顯優於上半年。 擴張市場版圖，永固表示，第一季已投資人民幣2,000萬元購併當地同業，並將新設三條產線，預計第四季正式投產，成為在重慶的第6個混凝土生產基地，2023年市場佔有率可望一舉突破10％。