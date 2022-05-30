大家都想要有桃花，但桃花也是有分正桃花和爛桃花，正桃花可以帶給你好的緣分；而爛桃花卻只能帶給你片刻的快樂，更多是讓你傷透腦筋，甚至破壞了自己原有的幸福。運勢命理網站「靈匣網」分享，今年下半年裡，生肖豬、猴、蛇、狗、兔最該提防爛桃花。

▍生肖豬

屬豬人情商高，舉止優雅，端莊大方，說話做事都能拿捏好分寸，很容易讓對方喜歡自己，桃花也源源不斷。在今年下半年，也是有桃花星入住的，但是卻不利於感情發展，反而還可能因此而失去原有的情感，在交友方面需謹慎一些，尤其是已婚人士，需要多加克制，嚴防爛桃花帶來的煩惱。

▍生肖猴

屬猴人大多都會經歷一些爛桃花，無非是因為自己心腸軟，好說話。平常只要對方態度真誠熱情一些，再稍微付出一點，自己就無法拒絕。今年下半年他們身邊可能會出現一些跟自己情投意合的異性，看似美好的開始，卻暗藏危機，大多另有企圖，不懷好意，對於身邊突然出現的異性，需要多加防範才是。

▍生肖蛇

屬蛇人2022年跟太歲相沖又相刑，運勢起伏較大，時好時壞，感情方面也是比較被動。單身男女在感情方面不是很順利，可能遇不到跟自己投緣的人，或是得被動接受一些自己不喜歡的。今年下半年雖然有桃花星入住，但看似精明睿智的他們在感情方面卻總是不能把握好分寸，所以遇到爛桃花的幾率很高。

▍生肖狗

屬狗人意志力比較薄弱，在感情方面很容易犯錯，看似做事很有分寸，但其實內心搖擺不定，尤其是難過美人關，遇到讓自己心動的人，就全然不管不顧，最後可能會傷害到自己的愛人。今年下半年爛桃花一堆，有可能出現喜歡的異性，儘管已經有了結婚對象，但還是禁不住誘惑，最終害人害己。

▍生肖兔

屬兔人溫文爾雅，脾氣性格都很好，很容易吸引異性的目光，但也因此招來一些爛桃花，2022年桃花運勢本就不錯，有較多機會結識優秀的異性，有可能還能進一步的發展。不過今年下半年爛桃花居多，再加上他們自身又缺乏防範意識，同時也比較享受被人追的感覺，所以在感情方面可能是一大威脅。