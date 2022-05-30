雲林縣北港鎮外來遊客多，鎮公所加強全鎮清消並發放漂白水。（北港鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮公所針對北港朝天宮、北港牛墟等場域外來遊客眾多，規畫加強清消，同時全鎮發放漂白水，公所30日表示鎮內累計確診人數已破千，以全鎮人口不到4萬計算，比例相當高，因此有必要加強外來遊客密集處清消工作，同時廣發漂白水給鎮民，藉此長期與病毒對抗。

北港鎮朝天宮媽祖廟、武德宮財神廟因信徒眾多，每年參拜人次達數百萬，加上北港牛墟、天空之橋等特色景點吸引遊客，外來人口眾多，引發鎮民對清消工作的重視，希望北港鎮公所能針對這些場域加強清理消毒。

北港代理鎮長蕭美文表示，疫苗爆發後，清潔隊即展開學校、公園、機關團體等公共場所的定期清消工作；每年1月後開始進入朝天宮香盛期，包括北港媽祖遶境、白沙屯進香等大型活動，更是加強清消。30日並陸續發送漂白水給各里，協助鎮民加強自我防疫。

蕭美文說，漂白水由專用車輛先載送至鎮外13里，依排定日期發給民眾，6月8日後專用車輛會駐點北港運動公園，鎮內15里民眾可自行攜帶容器裝漂白水，漂白水均已事先完成稀釋，領取後即可使用。

公所清潔隊指出，白沙屯進香團本月22日抵達北港朝天宮，隔天清潔隊便加強全鎮清消工作，隨後幾天每天清消，未來每星期至少會全鎮清消4次，重點場域包括朝天宮、武德宮、牛墟等人潮聚集處，直到疫情趨緩為止。

北港鎮民認為，北港鎮人口不到4萬，確診人數已超過1000人，比率偏高，外來人口多可能是原因之一，因此有必要加強清消，藉此減少染疫機會。

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