女星大S（徐熙媛）去年11月和汪小菲官宣離婚，恢單106天再婚前任「酷龍」具俊曄，前夫卻風波不斷，先嗆小S「藥吃多了」，又被爆料與小14歲女星張穎穎傳緋聞；稍早之前汪小菲忽然在微博手撕前妻，控她「長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣」，未料約5分鐘後火速刪文；對此大S經紀人駁斥：「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫身邊的任何人做任何事。」

汪小菲今（30日）下午在微博PO文還原離婚內幕，表示：「2020年七月我自己隔離回大陸，二月回到台灣隔離就收到徐熙媛要離婚的要求」，他極力挽回以為沒事了，所以再回北京隔離；第二次導火線是五、六月，汪小菲因無法帶孩子回北京，情緒失控地在微博PO怒懟台灣抗疫的貼文，結果隔日大S再提離婚。

汪小菲難掩內心的憤怒，直言：「我實在無法忍受於10月底再次回台灣談離婚！」更毀滅性爆料：「結婚期間，徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣，她幾次精神出現狀況都是本人在旁搶救，不多說了。」

針對汪小菲的指控，大S經紀人回應：「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫身邊的任何人做任何事。熙媛從第三胎流產之後身體便無法應付太大量的工作，尤其家中兩個孩子都還小，都是熙媛在照顧，所以她盡量把時間留給孩子；據我所知他們倆從結婚之後家中的開銷都是兩人平分，那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢，這是我所知道的狀況。」