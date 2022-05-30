苗栗各地西瓜出現個頭小、產量減少情況。（李京昇攝）

苗栗縣後龍、竹南與通霄鎮是縣內西瓜主要產區，但今年因雨水多、氣候不穩，讓西瓜個頭、重量比去年嬌小許多，加上近日豪雨不斷，這2天放晴恐出現爛瓜腐壞情況，農民估計今年受氣候影響，產量至少減少4成以上。

苗栗全縣西瓜種植面積約200公頃，其中後龍鎮約150公頃為最大產地，後龍西瓜品質優享譽盛名，讓不少青年返鄉種西瓜，後龍公所也每年舉辦西瓜節行銷，但最近1周不停降雨，後龍初步勘災已有50公頃傳出災損。

後龍詹姓瓜農說，今年有寒流、鋒面，這1、2個禮拜雨勢幾乎沒停過，每年端午節前夕是西瓜產期，但也是梅雨季，農民靠天吃飯，西瓜也愈來愈難種，這幾天放晴，泡過水的西瓜開始有腐爛跟植株死亡狀況，目測至少有4、5成損失。

竹南崎頂社區也栽種2公頃多西瓜，崎頂社區發展協會理事長林政偉表示，西瓜在端午節前會開花結果，並需要陽光照射，但前些日子下雨已經讓西瓜結果率掉2成，往年1顆西瓜重達30斤上下，但今年個頭小，差不多只有18到20斤，產量更降低4成多。

通霄鎮知名的白沙屯西瓜，也是這場雨的受災戶之一，王姓西瓜農無奈說，他種700多棵瓜苗，經過風吹雨打初估收成只有去年6成而已，最近肥料、瓜苗齊漲，今年要回本實在是難上加難。

苗栗縣政府農業處指出，26日陸續派員到各西瓜產地勘災，有不少西瓜田顯現水傷、裂果的情況，但礙於梅雨雨勢未歇，後續還會有遲發性災情，因此近日會再擇期會勘各地災損程度，若達天然災害現金救助標準，西瓜每公頃將補助6.2萬元。

另外，苗栗縣今年首度辦理西瓜保險，但至今仍未有農友投保，縣議員林寶珠也曾質疑，如果要百分之百賠付比率，必須1天累積雨量801毫米以上，賠付門檻過高，農民「看得到、吃不到」。

農業處回應，西瓜保險理賠標準，確實跟實際雨量有所落差，才會讓瓜農投保意願低，目前已經呈報農委會，爭取降低理賠門檻。