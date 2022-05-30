尼泊爾航空（Tara Air）一架載有22名乘客雙引擎小飛機昨日在喜馬拉雅山失蹤，據悉飛機起飛後15分鐘就與塔台失去聯繫。稍早當局在推特發文證實，於海拔4,420公尺處發現殘骸，目前已尋獲14具遺體，皆已面目全非。其中，失聯乘客包括印度籍一家四口，家屬懇求警方不要把事情告訴失聯女子的母親，因為連躺在醫院的她情況也很危急。

根據印媒《第一郵報》(Firstpost)報導，印度駐尼泊爾大使已與孟買警方取得聯繫，據了解，失聯的4名印度籍乘客為一家四口，包括兩名分別為22歲和18歲的兒女。他們剛從尼泊爾結束度假，並從波卡拉轉機，卻不幸遇上空難。

[VIDEO] #Nepal Plane Crash! Suspected Wreckage Located



All 4 missing Indian nationals identified. All of them belong to one family and are reportedly from #Odisha



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失聯女子的姊姊接獲消息完全不可置信，甚至要求警方不要讓自己的母親知道，深怕老人家無法承受打擊，因為母親目前還躺在醫院，健康狀況都還沒脫離險境。

飛機墜毀地點就位於木斯塘地區(Mustang)塔桑(Thasang)斯諾史維爾自治區（Sanosware）。 (圖/路透社)

當時機上載有含3名機組人員在內共22人，包括4名印度人、2名德國人以及13名尼泊爾籍乘客。當局派出5架直升機協助搜救，軍方發言人表示，「昨行動因降雪受阻，今天白天持續進行。」失事飛機為尼泊爾塔拉航空（Tara Air）9 NAET雙引擎小飛機，原定從中部波卡拉（Pokhara）飛抵西部山區的卓姆索姆機場（Jomsom Airport），卻在起飛後15分鐘失聯，墜落地點就位於木斯塘地區(Mustang)塔桑(Thasang)斯諾史維爾自治區（Sanosware）。